Экспорт рыбы из России в январе - августе вырос на 4%

Он составил 1,4 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта рыбной продукции из России в натуральном выражении в январе-августе 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 млн тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Экспорт российской рыбной продукции в январе-августе 2023 года (без учета торговли вне зоны действия таможни) составил около 1,4 млн тонн, что на 4% больше уровня 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом в стоимостном выражении было экспортировано рыбной продукции на $3,6 млрд, что на 4% меньше уровня 2022 года. Импорт рыбной продукции в январе-августе 2023 года составил около 390 тыс. тонн, что на 26% больше уровня 2022 года.

Уточняется, что мороженой рыбы в январе - августе было экспортировано более 1 млн тонн, филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) - 147 тыс. тонн, муки и гранул из водных биоресурсов непищевых - 100 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных - 72 тыс. тонн.

В январе - августе было импортировано 171 тыс. тонн мороженой рыбы, 83 тыс. тонн ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных, в панцире или без панциря, 50 тыс. тонн готовой или консервированной рыбы и икры, 23 тыс. тонн готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.

"Вылов и производство полностью покрывают потребности внутреннего рынка и позволяют наращивать экспорт, по импорту поступает продукция для обеспечения широкого ассортимента", - отмечается в сообщении Росрыболовства.