Японским школам отдадут 100 тыс. порций морского гребешка из-за проблем с экспортом в КНР

Городская администрация города Мори таким образом намерена поддержать промысловиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация города Мори на севере Японии решила безвозмездно передать местным школам 100 тыс. порций морского гребешка, которые предназначались для экспорта в КНР, но не были реализованы из-за запрета властей Китая на импорт японских морепродуктов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что тем самым городская администрация намерена поддержать японских промысловиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Для закупки у них морского гребешка власти Мори намерены использовать средства из бюджета правительства Японии на сумму 100 млн иен (около $675 тыс.), которые были выделены с целью оказания помощи местным рыбакам.

24 августа Главное таможенное управление КНР полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии в связи с решением Токио осуществить сброс в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".