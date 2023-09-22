В выставке "Иннопром Казахстан" примут участие более 170 российских компаний

Она пройдет в Астане 25-27 сентября

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 российских компаний примут участие в международной промышленной выставке "Иннопром Казахстан", которая пройдет в Астане 25-27 сентября. Об этом сообщил на брифинге программный директор выставки "Иннопром" Антон Атрашкин.

"С российской стороны 177 компаний примут участие в выставке как экспоненты, делегатов будет намного больше", - сказал он. По его словам, с российской стороны в мероприятии участвуют не только представители крупного бизнеса, но также малые и средние компании. Как отметил Атрашкин, "Иннопром Казахстан" - это не двусторонний российско-казахстанский проект, а выставка международного масштаба.

В свою очередь вице-министр промышленности и строительства Казахстана Ильяс Оспанов напомнил, что выставка "Иннопром" впервые проходит в республике. "Основная задача выставки - создавать партнерство, помогать бизнесу. У нас представлены такие направления как машиностроение, горно-металлургический комплекс, IТ-технологии", - пояснил он. Как уточнил Оспанов, важной составляющей выставки станет образовательная программа "Новые кадры для новой промышленности" для студентов и молодых специалистов, подготовленная образовательными центрами и промышленными компаниями Казахстана и России.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила, что в главной сессии выставки "Иннопром Казахстан", как ожидается, примут участие главы правительств Казахстана, России, Белоруссии и других стран региона, а также руководители деловых ассоциаций и производственных компаний. Планируется, что в выставке примут участие около 10 тыс. человек из 20 стран. Участники мероприятия обсудят вопросы установления тесных экономических связей со странами Евразийского экономического союза и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Выставка с участием экспозиций компаний из Казахстана, а также крупнейших компаний из стран ЕАЭС займет более 12 тыс. кв. м. Здесь расположатся тематические разделы, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.