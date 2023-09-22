"Мечел", Газпромбанк и ЧМК могут пойти на мировую по иску банка на $244,2 млн

Стороны подали ходатайство 20 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Мечел", Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") и Газпромбанк подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство об утверждении мирового соглашения по иску Газпромбанка к "Мечелу" и ЧМК о взыскании $244,2 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно картотеке, стороны подали ходатайство 20 сентября.

Кроме того, банк ходатайствовал о разбирательстве дела в закрытом режиме.

Следующее заседание назначено на 25 сентября.

Ранее "Мечел" обжаловал решение о взыскании с компании и ЧМК $244,2 млн в пользу Газпромбанка.

17 июля Арбитражный суд Москвы в ходе заседания постановил взыскать с "Мечела" и Челябинского металлургического комбината $244,2 млн в пользу Газпромбанка.

Об иске

Согласно позиции Газпромбанка, на основании договора финансового участия от 2010 года он предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas, который кредитовал ЧМК. При этом "Мечел" выступал поручителем по кредиту. ЧМК должен был возвращать кредит Газпромбанку через французский банк в период до 2019 года, но последний платеж был направлен в январе 2014 года.

Кроме того, Газпромбанк апеллировал к антисанкционному указу президента РФ от 5 июля 2022 года, по которому российским банкам-кредиторам можно требовать погашения долга по кредитам напрямую с должника, минуя иностранного финансового агента.

Позиция "Мечела"

Представители "Мечела" и ЧМК не признали требования Газпромбанка. Согласно их позиции, в данном случае антисанкционный указ невозможно применить, поскольку он может применяться в случаях, когда иностранное лицо больше не исполняет обязательства перед российской структурой из-за наложенных на него санкций, но в случае с долгом ЧМК обязательства не выполнялись с 2014 года. Ответчики также отмечали, что срок поручительства и срок исковой давности по требованиям к заемщику истекли.

3 апреля 2023 года Газпромбанк подал два иска к "Мечелу" и "Управляющей компании "Мечел-сталь", а также к ЧМК.