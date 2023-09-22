"Транснефть" остановила поставки дизтоплива на экспорт в портах Приморска и Новороссийска

Оно поступало туда по нефтепродуктопроводам "Юг" и "Север"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" с пятницы остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводам "Юг" и "Север". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

"В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы "Север" и "Юг") остановлена", - сказал он, комментируя принятые накануне меры по запрету экспорта нефтепродуктов.

О запрете

Правительство России накануне ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело несколько исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в четверг журналистам в Минэнерго РФ. В министерстве также подчеркивали, что ограничения носят временный характер.

О ситуации с ценами на топливо

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что заградительная пошлина на экспорт из РФ топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен. Сорокин говорил, что в ближайшие дни будут приняты радикальные меры по борьбе с серым экспортом нефтепродуктов и ряд системных мер. Среди причин роста цен на топливо в РФ он называл девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизеля, особенно в Европе.

По итогам четверга биржевые цены на бензин в РФ снизились на 4-5,7%, дизель -- более чем на 2%.