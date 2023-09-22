Минэнерго ожидает снижения цен на топливо как в опте, так и у независимых АЗС

Оно произойдет в ближайшее время, отметил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики ждет, что в ближайшее время произойдет повсеместное снижение цен на бензин и дизель в России: как в крупном и мелком опте, так и в рознице на независимых АЗС. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов на заседании Совета Федерации.

"Мы уже несколько дней наблюдаем снижение цен, думаем, что эта динамика продолжится. Исходя из этого в ближайшее время мы увидим с вами снижение как оптовых цен в крупном опте, так и в мелком опыте, и соответственно стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам снизить цены", - отметил он.