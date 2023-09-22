Правительство готовит новые меры на рынке топлива

Часть из них касаются фискальной системы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящий момент прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов на заседании в Совете Федерации.

"Прорабатываются варианты связанные и с пошлинами, и с налогами, которые позволят сделать так, чтобы мы [это сделали] экономическими мерами, не нарушая ту систему, которую мы создали", - сказал он.

"Да, мы понимаем, что проблема с точки зрения цен существует. Она в скором времени перестанет быть настолько болезненной и, соответственно, продукт (бензин и дизель) будет поставляться в том числе аграриям по приемлемым ценам в достаточном объеме", - добавил Рубцов.