В Китае считают невозможным отказ от ископаемых источников энергии

Спецпосланник КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа отметил, что мир должен продолжать полагаться на ископаемое топливо для обеспечения экономического роста и глобальной энергетической безопасности

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Полный отказ от использования ископаемых видов топлива невозможен. Такое мнение выразил специальный посланник КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.

"Невозможно полностью отказаться от видов энергетики, основанных на ископаемых видах топлива", - приводит его слова агентство Reuters. Представитель КНР также отметил, что мир должен продолжать полагаться на ископаемое топливо для обеспечения экономического роста и глобальной энергетической безопасности, так как ключевые технологии в сфере возобновляемых источников энергии остаются недостаточно надежными.

Как отмечает агентство, специальный посланник Китая приветствует инициативу американской стороны по созданию ежегодно пополняемого фонда в размере $100 млрд, который позволит развивающимся странам адаптироваться к изменению климата, отметив, однако, что этих средств будет недостаточно. Кроме того, Се Чжэньхуа осудил протекционистские меры в международной торговле, которые, по его словам, могут привести к увеличению стоимости солнечных панелей на 20-25% и задержать глобальный энергетический переход, а также призвал другие страны не использовать сотрудничество по вопросам новых источников энергии в качестве политического инструмента.

В июле спецпосланник президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри прибыл в Пекин, чтобы обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества в противодействии изменению климата. По итогам консультаций он сообщил, что Вашингтону и Пекину потребуется больше времени для достижения каких-либо конкретных договоренностей в сфере климата и что страны готовы продолжать дальнейшие переговоры по этому вопросу.