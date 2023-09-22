Ростех разработал комплекс мониторинга метеообстановки на Севморпути

Как сообщила пресс-служба госкорпорации, испытания планируется провести до конца 2024 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Испытания планируется провести до конца 2024 года, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Разработанный НИИ Телевидения (входит в холдинг "Росэлектроника") аппаратно-программный комплекс приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации может поставляться в наземном и морском исполнении. Он способен работать в экстремальных условиях арктических регионов при температуре окружающего воздуха до -60 °C и скорости ветра до 50 м/с", - говорится в сообщении.

Система обеспечит метеоданными суда в Арктике при отсутствии связи с сушей.

"Некоторые компоненты комплекса уже продемонстрировали свою эффективность в рамках учений МЧС России и получили положительные отзывы. До конца 2024 года НИИ Телевидения планирует провести все необходимые испытания и начать поставки первым заказчикам", - отметил временный гендиректор НИИ Телевидения Алексей Никитин.

Оборудование принимает информацию от спутников дистанционного зондирования Земли одной антенной сразу в двух диапазонах частот: сантиметровом и дециметровом, что исключает необходимость строительства отдельных станций и сокращает издержки на обслуживание дополнительной аппаратуры, пояснили в Ростехе. При этом запрос метеоинформации возможен не только в пределах региона, но и по координатам отдельного района, что повышает точность данных.