ФАС заявила, что минимальный объем биржевых продаж бензина и дизеля нужно увеличить до 15%

Директор начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Елена Цышевская сообщила, что принятые правительством меры на топливном рынке приведут к стабилизации цен и объемов наполнения топливом внутреннего рынка

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минимальный объем реализации бензина и дизельного топлива через биржу должен быть увеличен до 15% от общего объема производства. Об этом заявила директор начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Цышевская на заседании в Совете Федерации.

"Мы из года в год говорим о том, что у нас на бирже, которая является ценовым индикатором, нужно увеличивать объемы реализации. В среднем для того, чтобы цена держалась в нормальных условиях, на биржевом сегменте должно продаваться не менее 20% объема реализации, - сказала она. - Минимум бензинов должен быть от 15% и выше. Дизель - желательно примерно так же, может быть на уровне 13-14%".

Сейчас, согласно совместно приказу Минэнерго и ФАС, нефтяники должны реализовывать через биржу 13% от общего объема производства бензинов и 9,5% дизельного топлива.

Цышевская добавила, что принятые правительством меры на топливном рынке приведут к стабилизации цен и объемов наполнения топливом внутреннего рынка.

О ситуации на топливном рынке РФ

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.

Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что заградительная пошлина на экспорт из РФ топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен. Среди причин роста цен на топливо в РФ он называл девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизеля, особенно в Европе.

С 21 сентября правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.