Перепроданные "Тольяттихимбанком" акции "Метафракса" перейдут в собственность РФ

По данным материалов дела, в пользу страны истребуется имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 2 млн 124 тыс. штук из чужого незаконного владения ООО "Центр экологического отдыха "Восток"

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Акции АО "Метафракс кемикалс" в количестве 2 млн 124 тыс. штук, перепроданные АО "Тольяттихимбанком" центру экологического отдыха "Восток", перейдут в собственность государства. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании обыкновенных акций "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения, сообщается в картотеке суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении судьи Татьяны Морозовой.

По данным материалов дела, в пользу Российской Федерации истребуется имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 2 млн 124 тыс. штук из чужого незаконного владения ООО "Центр экологического отдыха "Восток". Ранее этим пакетом акций владело АО "Тольяттихимбанк".

Изначально Генеральная прокуратура РФ подавала иск об истребовании акций "Метафракс кемикалс" к "Метахолдингу", "Тольяттихимбанку" и "Метафракс трейдинг". Однако в ходе основного заседания суд поддержал ходатайство прокуратуры о выделении иска к "Тольяттихимбанку" в отдельное производство, поскольку общество скрыло тот факт, что в день приема искового заявления Генпрокуратуры к производству в Арбитражном суде Пермского края акции "Метафракс кемикалс", находящиеся во владении "Тольяттихимбанка" (менее 1%), были проданы. По данным прокуратуры, ООО "Центр экологического отдыха "Восток", купившее акции химзавода за 300 млн рублей, имеет признаки фирмы-однодневки. Надзорный орган считает, что действия "Тольяттихимбанка" направлены на формальную смену собственника и выход из состава ответчиков по делу.

Ранее Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать акции АО "Метафракс кемикалс" из незаконного владения АО "Медиахолдинг" (281 млн 672 тыс. 929 штук) и ОАО "Метафракс трейдинг" (802 тыс. 299 штук).

АО "Метафракс кемикалс" является головным предприятием "Метафракс групп", оно расположено в городе Губахе Пермского края. В состав группы также входит компания "Метадинеа" с площадками в Пермском крае, Московской области и городе Кремс (Австрия). Кроме того, "Метафракс групп" включает в себя индустриальный парк "Карболит" (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии, Республике Корея и другие предприятия. "Метафракс кемикалс" при этом является одним из крупнейших производителей метанола и формалина в России, занимается производством формальдегида и синтетических смол.