Эксперт: спор Украины с соседями по АПК не окажет существенного влияния на рынок

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Моника Тотова отметила, что до начала СВО товарный экспорт Киева почти на 90% приходился на морские перевозки

РИМ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Спор Украины с рядом соседних стран, запретивших ввоз зерна и ограничивших импорт агропродукции из этой страны, не скажется на мировых рынках сельхозпродукции.

"На данный момент существенное влияние на мировой рынок маловероятно, поскольку запрет касается импорта только в три страны, а поставки на третьи рынки разрешены", - прокомментировала ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова.

Она напомнила, что до начала СВО товарный экспорт Украины почти на 90% приходился на морские перевозки. "Украине пришлось прибегнуть к альтернативным способам доставки экспорта. Черноморская зерновая инициатива помогла ослабить давление, но сейчас, как известно, ее действие приостановлено. Ограничения, связанные с железнодорожной и автомобильной инфраструктурой, снижали экспортный потенциал Украины по неморским маршрутам в течение первой половины 2022 года. В мае 2022 года Европейский союз ввел "коридоры солидарности" для облегчения экспорта. ЕС также предоставил, а позже продлил режим беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год", - напомнила эксперт.

Она отметила, что украинские фермеры полагаются на неморские транспортные каналы (железнодорожный, грузовой и речной). "Учитывая сложную экономическую ситуацию на Украине, фермеры рассматривают возможность продажи по более низким ценам, чтобы обеспечить хоть какой-то доход. Даже с учетом логистических и транспортных затрат цены, по которым товары с Украины попадают на соседние рынки, могут быть ниже, чем у местных производителей, что создает напряженность в отношениях с ними и приводит к конкуренции", - пояснила Тотова.

Ситуация вокруг импорта украинского зерна

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает таким образом положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать права в судах.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в Всемирную торговую организацию.

Реализация заключенной в июле 2022 года зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. На общем уровне мировых цен на зерновые прекращение сделки не сказалось из-за достаточных поставок и хороших урожаев в других странах-производителях, включая Россию.