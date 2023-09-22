Минсельхоз отмечает снижение числа обращений аграриев по ценам на топливо

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что отставания от темпов проведения сельхозработ не наблюдается

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Количество обращений от аграриев по поводу роста цен на топливо сокращается, отставания от темпов проведения сельхозработ не наблюдается, при этом риски сохраняются. Об этом заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"Я отмечу, плавно переходя к вопросу цены, что количество обращений сейчас сокращается, основной пожар у нас погашен. Какого-то массового отставания от темпов проведения сельхозработ мы не видим, но риски сохраняются", - сказал он в ходе совещания в Совете Федерации.

По словам главы департамента, за последнюю неделю восемь субъектов Федерации сообщали об отсутствии топлива. "Могу отметить, что конечно в принципе сутки-двое - и проблема решается. Какие-то варианты решения мы находим, но признать эту ситуацию нормальной мы, конечно, не можем", - отметил Некрасов.

Министерство после получения от регионов сигналов о росте стоимости топлива организовало собственный мониторинг цен, по которым отпускают дизельное топливо и автомобильный бензин непосредственно сельхозтоваропроизводителям. "Нам органы управления АПК в ежедневном режиме заполняют таблицу, чтобы мы понимали, как ведет себя динамика цен непосредственно в мелкооптовом сегменте", - сказал он.

"Мне хотелось бы отметить, что средний рост у нас составляет с 20 июля по 14 сентября 27%, и это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый: Тульская область - плюс 48,3%, Свердловская область - плюс 47%, Чувашская Республика - 44%, Брянская область - 46% и так далее", - добавил глава департамента.

Некрасов также сообщил, что в настоящее время в России не убрано практически 11 млн га зерновых, не выкопана половина картофеля и не собрана половина овощей открытого грунта. "Понятное дело, что ситуация на рынке топлива напрямую влияет на ход этих работ", - отметил он.

О ситуации с обеспечением аграриев топливом

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме 20 сентября заявил, что ситуация с обеспечением российских аграриев топливом за последние 10 дней улучшилась, но пока требует особого внимания.

Ранее министерство сообщало, что ряд регионов России отмечает рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов для аграриев.

Позже Патрушев заявил о проблемах с наличием горючего у аграриев и выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы.