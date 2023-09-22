Нижняя палата парламента Чехии начала обсуждать меры по экономии госбюджета

В республике сохранится пониженная ставка на основные продукты питания и товары медицинского назначения

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии приступила на внеочередном заседании к обсуждению предложенного правительством законопроекта по экономии средств государственного бюджета. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Правительство Чехии представило в мае пакет мер по экономии госбюджета, которые призваны сократить его расходы примерно на 100 млрд крон (около $4,4 млрд) в год. Дефицит госбюджета должен понизиться на сумму, равную 1% национального ВВП.

Чешские СМИ ранее проинформировали, что правительство предлагает сократить расходы на содержание госаппарата и ограничить рост окладов некоторым категориям служащих. Экономия составит 20 млрд крон (около $900 млн) в год. Планируется повышение налогов на содержащие алкоголь напитки, сигареты и другие табачные изделия. Предстоит также отмена 22 действующих в стране налоговых льгот.

В Чехии вместо действующих трех ставок НДС, согласно планам кабмина, введут две ставки. При этом сохранится пониженная ставка на основные продукты питания и товары медицинского назначения. В республике также планируется пенсионная реформа, направленная на большую заинтересованность трудящихся в участии в программах пенсионного накопления. При этом предполагается финансовая поддержка получающих минимальные пенсии и тех, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

Против инициативы кабмина выступили профсоюзы и часть оппозиции, заявляющие об угрозе падения доходов и ухудшения жизни населения республики.

Обсуждение разработанного правительством документа, согласно агентству, может затянуться на недели.