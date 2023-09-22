В ФТС заявили, что половина досмотровых комплексов к 2026 году будет отечественной

Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов отметил, что 25 инспекционно-досмотровых комплексов командированы к зоне проведения СВО, Керченской паромной переправе и в Северо-Кавказский регион

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует довести к концу 2025 года долю инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) российского производства почти до половины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов на заседании коллегии ведомства.

"В августе заключен контракт на закупку 10 отечественных мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Первые из них должны поступить через девять месяцев к нам на вооружение. Всего планируется до конца 2025 года закупить 25 ИДК, поэтому таким образом флот мобильных комплексов у нас почти наполовину будет состоять из комплексов отечественного производства", - сказал он.

По словам Давыдова, из действующих 74 комплексов 25 командированы к зоне проведения СВО, Керченской паромной переправе и в Северо-Кавказский регион для обеспечения государственной безопасности.