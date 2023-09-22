Индекс инвестбриллиантов представят на Московском финансовом форуме

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев уточнил, что нововведение облегчит понимание инвестиционного продукта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индекс инвестиционных бриллиантов, который в настоящее время разрабатывает Московская биржа, представят на Московском финансовом форуме 28 сентября. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Самое главное, что будет, собственно, представлено на Московском финансовом форуме. Это продукт, который сейчас разрабатывается Московской биржей, по индексу инвестиционных бриллиантов", - сказал Моисеев.

Он отметил, что проблемой бриллиантов всегда было отсутствие единого ценового индекса их стоимости, которая публикуется для каждого бриллианта по отдельности по отличающимся прейскурантам.

"Человеку разобраться в этом очень сложно. И если будет какой-то единый индекс, который покажет динамику, то это, конечно, будет легче понимать. Поскольку они купили не красивый камешек, а инвестиционный продукт", - отметил замглавы Минфина.

О форуме

Московский финансовый форум состоится 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж", его организаторы - Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. Главная тема форума - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".