Песков назвал своевременной мерой ограничение экспорта бензина и дизеля

По словам пресс-секретаря президента России, ограничение будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на топливном рынке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ограничение экспорта бензина и дизеля из РФ - своевременная мера, она будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на топливном рынке, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что рынок топлива "сейчас везде достаточно нестабильный". "Определенные проблемы были здесь, все было понятно. Нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, и на фоне обычных потребителей, [на фоне] не только оптового, но и розничного рынка", - добавил Песков.

Он также подчеркнул, что никаких предпосылок к "социальным взрывам" в связи с ростом цен на топливо не было, а правительство России просто делает свою работу. "Причем здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это все очень сильно гипертрофированные формулировки", - не согласился представитель Кремля с одним из журналистов. "Это обычная работа правительства - обеспечивать стабильность топливного рынка. Правительство выполняет свои функции", - заключил он.

С 21 сентября правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.