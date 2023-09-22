22 сентября, 09:40

Минфин заявил о росте спроса на инвестбриллианты в I квартале 2023 года в 6,5 раза

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев также отметил, что количество банков, работающих с "Алросой" для продажи инвестиционных бриллиантов, в ближайшем времени достигнет 30

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале 2023 года вырос в 6,5 раза после введения в прошлом году нулевого НДС при их продаже физлицам. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы видим, что спрос на бриллианты <...> в первом квартале 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года вырос в 6,5 раза. Когда вы просто покупаете бриллиант, вы покупаете его, как правило, в состоянии ювелирного изделия и вы при этом платите НДС, потому что вы покупаете изделие, для которого применяется НДС. Инвестиционный бриллиант потому и называется инвестиционным, что на инвестиционные продукты у нас НДС не применяется", - сказал Моисеев.

Он также отметил, что количество банков, работающих с "Алросой" для продажи инвестиционных бриллиантов, в ближайшем времени достигнет 30.

Нулевая ставка НДС для физлиц на покупку бриллиантов у банков действует с 1 октября 2022 года. 

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