"Автодор" отремонтировал почти 30 км трассы между ЛНР и ДНР

До конца сентября компания завершит работы по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты госкомпании "Автодор" капитально отремонтировали почти 30 км трассы, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики, сообщается на сайте компании.

"Дорожники выполнили капитальный ремонт 28 км трассы, которая входит в состав автомобильного маршрута, который соединяет Луганскую и Донецкую народные республики. Участок дороги расположен между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участке трассы специалисты уложили более 130 тыс. тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня и нанесли разметку. До конца сентября "Автодор" завершит работы по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров.

Автомобильная дорога Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк объединяет столицы двух республик - Луганск и Донецк и является самым безопасным маршрутом между двумя регионами.