Китай временно закроет пункт пропуска на границе с Приморьем с 29 сентября

Ограничения будут действовать до 1 октября

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Пункт пропуска "Хуньчунь" и сопредельный пункт "Краскино" в Приморском крае не будут работать с 29 сентября по 1 октября, сообщается на сайте Росгранстроя.

"Китайская сторона уведомила российских коллег о том, что в связи с празднованием в Китайской Народной Республике 74-й годовщины образования республики и традиционного фестиваля "Дня Луны" пропуск лиц и транспортных средств через автомобильный пункт пропуска "Хуньчунь" с 29 сентября 2023 по 1 октября 2023 осуществляться не будет. Соответственно, будет временно приостановлен пропуск на российской стороне в пункте пропуска "Краскино", - говорится в сообщении.

Всего между Приморским краем и Китаем действует пять автомобильных пунктов пропуска.