"Росморпорт" планирует запустить в ДФО судно с системами автономного движения в 2025 году

Как отметил замгендиректора компании Василий Стругов, в настоящее время системы автономного судовождения проходят испытания эксплуатации на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" планирует расширять программу испытания беспилотных систем на флоте и запустить экологическое судно с элементами беспилотного управления на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора компании Василий Стругов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Да, безусловно, не будем на этом останавливаться. У нас сейчас с Окской судоверфью заключен договор на экологическое судно. Оно предполагает использование отечественных автономных систем. В 2025 году мы планируем, что это судно будет введено в эксплуатацию. Использоваться оно будет в портах Дальневосточного региона", - рассказал он.

В настоящее время системы автономного судовождения проходят испытания эксплуатации на двух паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом