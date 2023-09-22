22 сентября, 10:00,
обновлено 22 сентября, 10:02

"Росморпорт" планирует запустить в ДФО судно с системами автономного движения в 2025 году

Как отметил замгендиректора компании Василий Стругов, в настоящее время системы автономного судовождения проходят испытания эксплуатации на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" планирует расширять программу испытания беспилотных систем на флоте и запустить экологическое судно с элементами беспилотного управления на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора компании Василий Стругов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Да, безусловно, не будем на этом останавливаться. У нас сейчас с Окской судоверфью заключен договор на экологическое судно. Оно предполагает использование отечественных автономных систем. В 2025 году мы планируем, что это судно будет введено в эксплуатацию. Использоваться оно будет в портах Дальневосточного региона", - рассказал он.

В настоящее время системы автономного судовождения проходят испытания эксплуатации на двух паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом 

Теги:
РоссияДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация