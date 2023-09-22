"Росморпорт" заявил о росте поставок груза благодаря контейнерным перевозкам в Калининград

Замгендиректора компании Василий Стругов подчеркнул, что на линии можно и увеличить количество паромов, однако портовые мощности ограничены, в то время как переход на контейнерные перевозки такое ограничение для Калининграда снимет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Контейнерные перевозки из Санкт-Петербурга в Калининград позволят эффективнее использовать морскую линию и заместить нехватку провозной емкости. Такое мнение выразил ТАСС замгендиректора "Росморпорта" Василий Стругов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Надо понимать, что портовая структура в принципе ограничена своими мощностями. Сейчас, в принципе, уже грузоотправители и судовладельцы пришли к этому. Надо корректировать вообще вид груза. Мы говорим о том, что контейнерные перевозки заместят нехватку провозной емкости для автомобилей", - сказал Стругов.

При этом он подчеркнул, что на линии можно и увеличить количество паромов, однако портовые мощности ограничены, в то время как переход на контейнерные перевозки такое ограничение для Калининграда снимет.

"Поэтому сейчас мы говорим о том, что, имея систему субсидирования, грузоотправители могут перейти на контейнеризацию и использовать другие типы судов", - добавил Стругов.

На линии между Калининградом и Санкт-Петербургом на сегодня работают четыре железнодорожных парома, в том числе три - "Росморпорта", еще для двух автомобильных паромов предприятие является оператором. Кроме этого, еще 18 судов осуществляют перевозки между Калининградом и Санкт-Петербургом.