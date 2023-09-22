"Росморпорт" считает не критичным сдвижку сроков инвестпроектов

По словам замгендиректора компании Василия Стругова, реализация проекта строительства зернового терминала в Новороссийске планируется в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сдвижка сроков реализации инвестпроектов "Росморпорта" не является критичной, сообщил ТАСС замгендиректора Василий Стругов в кулуарах Международной выставки "Нева-2023".

"Каких-то критичных изменений сроков мы не наблюдаем. К сожалению, есть небольшая сдвижка сроков [по инвестпроектам]. Но, на наш взгляд, она не критичная", - сказал Стругов.

Ранее компания сообщала, что ожидает переноса ряда инвестиционных проектов со сроком сдачи в 2024 году на один-два года. Среди таких проектов "Новотранс" в Усть-Луге, сдвиг сроков составит один год, сдача перенесена на 2025 год. При этом, по словам Стругова, реализация проекта строительства зернового терминала в Новороссийске планируется в этом году.

"Все это связано с необходимостью изменения состава перегрузочного портового оборудования, которое ранее было предусмотрено к закупке из недружественных сейчас уже стран", - заключил Стругов.