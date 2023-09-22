"Росморпорт" ожидает получения трех крупных судов в 2023 году

Замгендиректора компании Василий Стругов подчеркнул, что судостроители быстро сориентировались и смогли оперативно отработать технические проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" ожидает получения по итогам 2023 года трех крупных судов, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Василий Стругов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Если говорим про стройку, отодвигая гидрографические катера, понтоны, - три крупных судна мы планируем получить. Два экологических судна строит Окская судоверфь и один фрезерный земснаряд строит астраханская компания. Эти контракты были осуществлены еще либо до февральских (2022 год) событий, либо в короткий период после них", - отметил он.

Стругов подчеркнул, что судостроители быстро сориентировались и смогли оперативно отработать технические проекты, внести изменения. Поэтому подвижки сроков сдачи запланированных судов не будет.

"Мы собираемся строить портовый флот и дноуглубительный флот. У нас в программе 13 судов заложено. Со сдачей в следующем году только одно. Фактически у нас есть такой момент, что сейчас мы сформировали программу трехлетнего периода и, соответственно, размещаем конкретные процедуры на заключение договоров. Скорее всего, к концу года мы уже поймем, насколько возможна будет поставка новых судов в 2024 году", - заключил Стругов.