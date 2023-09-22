В Тюмени запустили производство термобумаги и чековой ленты из российского сырья

Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. "Боровская бумажная компания" запустила производство термобумаги и чековой ленты из отечественного сырья. Объем инвестиций в проект по импортозамещению составил 500 млн рублей, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Запуск производства термобумаги и чековой ленты обеспечил около 100 тюменцев рабочими местами. "Боровская бумажная компания" реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 000 кв. м. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Боровская бумажная компания (ББК) с 2021 года занимается производством и продажа чековой ленты для кассового и POS-терминального оборудования, а также устройств самообслуживания - банкоматов, электронных очередей и киосков.