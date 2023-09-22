Словацкие аграрии приветствовали продление запрета на ввоз в страну зерна с Украины

Заместитель председателя сельскохозяйственной палаты Андрей Гайдош отметил, что словацкая сторона была "неприятно удивлена" реакцией Киева, обратившегося с жалобой в ВТО

БРАТИСЛАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Аграрии Словакии приветствуют введенный правительством республики в одностороннем порядке запрет на ввоз зерна с Украины и удивлены реакцией Киева на это решение Братиславы. Об этом заявил заместитель председателя Словацкой сельскохозяйственной палаты Андрей Гайдош, слова которого привела газета Pravda.

"Приветствуем запрет на импорт украинского зерна [в Словакию], - сказал Гайдош. - Мы благодарны правительству за поддержку и защиту [интересов] наших фермеров. Этот запрет, однако, действует лишь до конца текущего года, поэтому мы ожидаем, какое системное решению будет принято [в дальнейшем для решения проблемы с ввозом зерна с Украины]".

Гайдош сказал, что словацкая сторона была "неприятно удивлена" реакцией Киева, обратившегося с жалобой во Всемирную торговую организацию, на решение о продлении республикой запрета на импорт украинского зерна. "Теперь, по крайней мере, мы знаем, с кем имеем дело. Мы заранее будем знать, как Украина реагирует на такие вещи, и сможем быть готовыми [к таким проявлениям] в будущем", - сказал он.

По словам Гайдоша, серьезные проблемы из-за импорта украинского зерна испытывают и другие государства Евросоюза, расположенные в его восточной части и не продлившие запрет на его ввоз после недавнего решения Еврокомиссии отменить соответствующее эмбарго в странах сообщества. В этой связи он назвал Болгарию, Чехию и Румынию.