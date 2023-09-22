Бензин на бирже после запрета экспорта топлива подешевел на 10%

Цена на него составила 59,362 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала по итогам торгов в пятницу более чем на 10% после введения ограничений на экспорт топлива, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 снизилась на 10,76% - до 59,362 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 14,52%, до 61,431 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел почти на 10% - на 9,63%, до 55,925 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.