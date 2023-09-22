Президент Польши заявил, что спор из-за зерна серьезно не повлияет на отношения с Украиной

По словам Анджея Дуды, нужно продолжать помогать Украине

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спор из-за решения Польши запретить поставки украинских зерновых на польскую территорию не окажет значительного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, выступая на форуме в Познани "Общее будущее".

"Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна с Украины на польский рынок - это только незначительная часть польско-украинских отношений. Я не верю, что в нормальных условиях это может на них серьезно повлиять. Это дело, которое мы должны разрешить. Звучат разные слова, иногда горькие, иногда даже болезненные. Я бы хотел, чтобы на это посмотрели с человеческой стороны. Это время больших эмоций", - сказал он.

По словам Дуды, нужно продолжать помогать Украине. "Украина нуждается в восстановлении. Без восстановления она никогда не будет частью нашего большого сообщества", - сказал он.

Также, как напомнил Дуда, чтобы вступить в ЕС, Украине нужно выполнить множество условий. "Украина должна своими силами справиться с постсоветским наследием", - отметил польский лидер, озвучив среди основных задач победу над коррупцией, создание понятных и открытых механизмов в администрации и экономике, обеспечение соблюдения закона, введение климатических норм.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и посетовали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко отстаивать свои интересы.