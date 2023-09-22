22 сентября, 10:17,
обновлено 22 сентября, 10:35

Встреча координационной платформы ЕК по украинскому зерну пройдет 28 сентября

По словам представителя Еврокомиссии Мириам Гарсии Феррер, на встрече будут обсуждать проблемные вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию сообщества

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Новая встреча координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам украинского зерна состоится 28 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"Мы направляем приглашение на следующую встречу координационной платформы, которая пройдет в следующий четверг", - сказала она. По ее словам, ЕК, представители стран ЕС и Украины будут обсуждать проблемные вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию сообщества.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. В понедельник стало известно, что Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Она выразила надежду, что эти государства снимут свои ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах, а предпринятые Киевом шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на обращение Киева к ВТО решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходят в Брюсселе. 

Теги:
Украина
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