Новак: тур по Северному Кавказу для туроператоров Ирана поспособствует развитию туризма

Вице-премьер отметил, что у субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Ирана много общего

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ознакомительный тур по Северному Кавказу для первой группы иранских туристических операторов, прилетевших в Россию по безвизовому механизму, выступит драйвером развития туристической отрасли. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Ознакомительный тур выступит драйвером развития туристической отрасли, будет способствовать торгово-экономическому содействию и укрепит межгосударственное взаимодействие России и Ирана", - отметил Новак, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.

Он отметил, что у субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Ирана много общего. "Регионы Северного Кавказа и Исламская Республика Иран имеют духовную, ментальную и территориальную близость, что является дополнительным импульсом к наращиванию взаимодействия и развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей и будет содействовать увеличению туристского потока между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - добавил вице-премьер.

Сообщается, что в течение шести дней специалисты в области туриндустрии Ирана ознакомятся с туристическими дестинациями, транспортной, гостиничной инфраструктурой и уровнем сервиса в регионах Северного Кавказа. В рамках поездки состоятся встречи с туристическими операторами Северного Кавказа для определения перспектив взаимодействия и формирования системы деловых отношений.