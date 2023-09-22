Под Вологдой запустили крупнейший в РФ фанерный завод мощностью 180 тыс. куб.

Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей

ТАСС, 22 сентября. Крупнейший в России завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной березовой фанеры в год запустили в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Ввод в строй столь крупного производства позволит расширить выпуск конкурентоспособной продукции, придаст мощный импульс укреплению экономического потенциала области, совершенствованию ее инфраструктуры, созданию современных рабочих мест, отметил в своем приветствии президент России Владимир Путин, которое зачитал со сцены полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Это большое, значимое для Вологодской области событие. Убедительное свидетельство реальных возможностей российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач экологической повестки дня", - говорится в приветствии главы государства.

Как отметил зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, инвесторам и строителям удалось в сложнейших условиях санкций завершить строительство завода. Теперь задача - "развивать внутренний рынок, искать новых потребителей новой продукции и успешно конкурировать".

"Открытием таких предприятий мы доказываем всему миру, что страна выдержала санкционное давление, продолжает развиваться, строить уникальные предприятия мирового уровня. <…> Сегодня мы открываем самое современное в мире предприятие с самой широкой линейкой продукции, которая будет востребована во всем мире, география поставок - гигантская, внутренний рынок - колоссальный", - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

О проекте

Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей, из которых 490 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе "Проекты развития". Предприятие является самым крупным в РФ фанерным производством. Территория - почти 30 га, производственные площади - 45 тыс. кв. м. Производство выстроено по безотходному принципу. Технологическую щепу будет потреблять соседнее предприятие "Вохтогалесдрев", пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей.

Проект реализовали группа компаний "Вологодские лесопромышленники" и АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", создав совместное предприятие ООО "Плитвуд". По словам председателя совета директоров ГК "Вологодские лесопромышленники" Александра Чуркина, такой симбиоз "Плитвуда" и "Вохтогалесдрева" повысит конкурентоспособность каждого.

На производстве применен искусственный интеллект и машинное зрение для максимальной эффективности. Завод будет производить фанеру от классических форматов до нестандартных, которые мало кто делает в мире. Поставки пойдут в регионы России и десятки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ.