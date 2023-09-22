Предпринимателям удалось сэкономить более 1 трлн рублей из-за налоговых льгот

Замминистра Минэкономразвития Татьяна Илюшникова также упомянула, что компании, которые приняли участие в налоговом эксперименте для общепита по отмене НДС, повысили выручку в 1,6 раз, а фонд оплаты труда - в 1,8 раз

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Благодаря налоговым льготам предприниматели сэкономили более 1 трлн рублей, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.

"Налоговые условия являются одним из ключевых элементов самочувствия бизнеса. Поэтому в 2020 году было принято одно из важнейших решений по снижению страховых взносов для всех субъектов МСП с 30% до 15% в отношении выплат выше МРОТ. Это позволило сэкономить предпринимателям более 1 трлн рублей", - отметила замминистра Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Она также упомянула о налоговом эксперименте для общепита по отмене НДС, который был запущен в 2022 году. По ним уже видны результаты: компании, которые приняли в нем участие, повысили выручку - в 1,6 раз, а фонд оплаты труда - в 1,8 раз.

"В 2022 году для предпринимателей стал доступен новый льготный режим - автоматизированная упрощенная система налогообложения. Он предполагает отсутствие отчетности и страховых взносов", - добавила замминистра Минэкономразвития.

В апреле 2020 года Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях коронавируса.