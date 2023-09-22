Министры информации АСЕАН обсудили борьбу с фейками и цифровую трансформацию

Участники конференции также подчеркнули важность сотрудничества в обеспечении своевременного и точного доступа к информации в условиях меняющегося мира

ХАНОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Участники открывшейся во вьетнамском Дананге 16-й конференции министров информации стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсуждают содействие цифровой трансформации, борьбу с фейковыми новостями и обеспечение равного доступа к информации.

Как отметила во вступительном слове вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, взаимодействие в информационной сфере и сотрудничество в области средств массовой информации играют важную роль в усилении интеграции в сообществе АСЕАН. "В меняющемся мире крайне важно сотрудничать в обеспечении своевременного и точного доступа к информации на основе цифровых возможностей для улучшения условий жизни людей, а также минимизации воздействия негативной информации на национальном, региональном и глобальном уровнях", - указала вице-президент.

Министры АСЕАН также подчеркнули важность сотрудничества в обеспечении своевременного и точного доступа к информации в условиях меняющегося мира. На форуме заявили, что сектор информации и коммуникаций играет важную и всеобъемлющую роль в продвижении на основе цифровых возможностей общего видения сообщества АСЕАН на период до 2045 года, как это зафиксировано в совместной декларации 43-го саммита АСЕАН, прошедшего в начале сентября в Джакарте.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.