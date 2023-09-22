Минпромторг может включить в параллельный импорт системы мониторинга глюкозы

Изменения могут внести максимально оперативно, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ работает над включением отдельных иностранных систем мониторинга глюкозы (СМГ) в перечень товаров для параллельного импорта, эти изменения могут быть внесены максимально оперативно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Инструмент параллельного импорта позволяет не допустить "пропадания" необходимой продукции из аптек или магазинов. Ведомство уже работает над включением отдельных иностранных систем мониторинга глюкозы в перечень товаров для параллельного импорта. И эти изменения могут быть внесены максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что после внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения эти медизделия от ирландско-американского производителя Medtronic стали недоступны в России. Пока на рынке осталась продукция от американской Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет, отмечает издание.

Как подчеркнули в министерстве, подобное решение недружественных стран еще раз указывает на недобросовестные методы борьбы, которые они готовы использовать. При этом в России есть три организации, занимающиеся собственной разработкой СМГ, а также не менее трех организаций, которые сейчас регистрируют соответствующие медицинские изделия. Дополнительно в рамках превентивных мер для недопущения рисков дефицита СМГ Минпромторг поддерживает проекты создания СМГ, завершение разработки которых планируется в конце 2023 года и в 2024 году соответственно.

Вопрос достаточности представленных на российском рынке систем мониторинга глюкозы находится на постоянном контроле Минпромторга, обеспечиваемом во взаимодействии с Минздравом РФ, Росздравнадзором и другими организациями, добавили в министерстве.