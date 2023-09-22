ЕK вновь оштрафовала Intel на $400 млн по антимонопольному делу 2009 года

В ходе прежнего разбирательство она намеревалась взыскать у корпорации $1,06 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) вновь наложила на американскую технологическую компанию Intel штраф в размере $400 млн по делу о нарушении антимонопольного законодательства, открытому в 2009 году. В ходе прежнего разбирательство она намеревалась взыскать у корпорации $1,06 млрд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

"Сегодняшним решением комиссия вновь наложила штраф на Intel только за применение явных ограничений [в отношении деятельности других компаний]. Сумма штрафа, рассчитанная на основании тех же параметров, что и решение комиссии 2009 года, относится к нарушению более узкого масштаба," - говорится в документе. Компания обвиняется в "злоупотреблениях доминирующим положением на рынке компьютерных чипов", а также в "использовании ряда методов конкурентной борьбы, нарушающих антимонопольные правила ЕС", указывает Еврокомиссия.

В 2009 году ЕК признала Intel виновной в блокировании доступа компании AMD на европейский рынок путем предоставления значительных скидок производителям компьютеров на свою продукцию. Intel тогда также обвинили в подкупе продавцов техники, чтобы те отказывались продавать компьютеры с чипами AMD. Компания не согласилась с решением ЕК и пыталась обжаловать его, однако в 2014 году суд ЕС признал штраф законным, но в 2017 году дело было отправлено на пересмотр в нижестоящие инстанции. В ходе очередного раунда разбирательства в 2022 году суд Европейского союза аннулировал штраф, ссылаясь на то, что анализ правонарушения, проведенный Еврокомиссией, оказался неполным.