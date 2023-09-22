В Молдавии заявили, что могут обойтись без поставок электроэнергии из Приднестровья

По словам главы молдавского Минэнерго Виктора Парликова, Европейский союз согласился с тем, что электросети Украины и Молдавии должны быть синхронизированы с европейскими континентальными электросетями

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Молдавия может обойтись в случае необходимости без поставок электроэнергии с расположенной в непризнанном Приднестровье Молдавской ГРЭС. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

"У нас есть возможность, и мы продемонстрировали, в том числе в ноябре прошлого года, что можем справиться без электроэнергии из приднестровского региона. Только мы должны быть готовы к тому, чтобы одновременно пережить несколько кризисов: один - цены на электроэнергию здесь; второй - возможный через несколько месяцев гуманитарный кризис в приднестровском регионе", - сказал Парликов. По его словам, Европейский союз согласился с тем, что электросети Украины и Молдавии должны быть синхронизированы с европейскими континентальными электросетями.

"Это еще больше укрепит наши позиции в области безопасности, в снабжении Молдавии электроэнергией", - пояснил министр. Он напомнил, что в ноябре прошлого года энергетическая инфраструктура Украины подверглась ударам, а МГРЭС не поставляла электроэнергию на правый берег, в Молдавии было всего два отключения электроэнергии, а в остальном энергосистема работала.

"По сути самые трудные времена и, думаю, самые сложные проблемы уже преодолены", - сказал Парликов.

С 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на треть - до 5,7 млн куб. м в сутки при потребностях в 8,06 млн куб. м. Руководство "Газпрома" объяснило это решение техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

С декабря прошлого года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, основная часть которого используется для выработки электроэнергии на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС принадлежащей "Интер РАО". Она покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии. С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз, на электроэнергию более чем в три раза.