Виктора Рашникова переизбрали на пост президента челябинского союза промышленников

Его избрали на пять лет

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Участники отчетно-выборного общего собрания Челябинской региональной общественной организации и конференции Челябинской региональной ассоциации работодателей "Союз промышленников предпринимателей" переизбрали на пост руководителя председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"По итогам голосования избран Виктор Филиппович Рашников", - сказал собравшимся исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.

В президиуме отчетно-выборного общего собрания пояснили собравшимся, что Рашников избран руководителем на ближайшие пять лет.

Челябинская областная общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей" была создана в 1993 году. Традиционно президентом союза является глава крупнейшего предприятия Челябинской области - Магнитогорского металлургического комбината. В 1993-1997 годах главой союза был генеральный директор ММК Анатолий Стариков, с 1997 года и по настоящий день союз возглавляет председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Одновременно президент союза является членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным пресс-службы союза, сегодня доля предприятий, входящих в состав организации, в валовом региональном продукте достигает 70%. Количество сотрудников, работающих на предприятиях союза, по экспертным оценкам, превышает 40% от всех занятых во внебюджетном секторе экономики региона.

По информации пресс-службы союза, социальные инвестиции крупных предприятий организации ежегодно составляют несколько миллиардов рублей.