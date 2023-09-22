В Свердловской области одобрили субсидию на поддержку промышленности в 34 млн рублей

Средства пойдут на докапитализацию ФТПР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ одобрил Свердловской области выделение в 2024 году субсидии в размере 34 млн рублей, средства пойдут на докапитализацию фонда технологического развития промышленности региона. Об этом журналистам сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о выделении в 2024 году субсидии в размере 34 млн рублей на поддержку промышленных предприятий Среднего Урала. <…> Средства пойдут на докапитализацию фонда технологического развития промышленности (ФТПР)", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, ФТПР на льготных условиях финансирует проекты предприятий, направленные на модернизацию и развитие промышленного сектора. "Предприятия могут привлечь от 20 до 60 млн рублей под 5% годовых. В настоящее время известно, что в 2024 году 34 млн поступят из федерального бюджета, еще 24 млн рублей будут направлены по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета", - пояснил он.

Поддержку фонда получают проекты, направленные на разработку новой высокотехнологичной продукции с импортозамещающим потенциалом, а также на техническое перевооружение производств в отраслях машиностроения, металлургии, химической и фармацевтической промышленности и другие.