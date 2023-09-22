22 сентября, 11:26
Военная операция на Украине

Военная помощь Украине обошлась Германии в €5,2 млрд

По информации Der Spiegel, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Военная помощь, оказанная Украине с начала специальной военной операции РФ, уже обошлась Германии примерно в €5,2 млрд. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минфина ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

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По его информации, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира. "Многомиллиардные подарки крайне коррумпированной Украине делаются за счет налогоплательщиков в Германии", - приводит издание слова Дагделен. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
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