В Россельхознадзоре заявили, что внедрение маркировки ветпрепаратов не скажется на их цене

В ведомстве считают, что это внедрение маркировки будет способствовать снижению распространения всех видов нелегальной продукции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Внедрение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения не окажет существенного влияния их на конечную стоимость. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"По мнению Россельхознадзора, внедрение маркировки не окажет существенного влияния на конечную стоимость лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - говорится в сообщении.

Как рассказали агентству в ведомстве, с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года по решениям Россельхознадзора Роскомнадзором заблокировано более 3 тыс. страниц в сети "Интернет" с информацией, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения с нарушением требований законодательства РФ.

При этом после блокировки страниц на тех же сайтах создаются новые страницы - "зеркала" с ранее заблокированной информацией, что говорит о нахождении в обороте лекарственных препаратов для ветеринарного применения, качество и безопасность которых не может быть подтверждена на государственном уровне, отмечает ведомство.

"Россельхознадзор полностью поддерживает введение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения и считает, что данное решение будет способствовать снижению распространения всех видов нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды и других мошеннических схем", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Минпромторг России разработал проект постановления правительства о маркировке в стране лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Планируется, что эксперимент с внедрением такой маркировки пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.