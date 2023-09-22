Стахановский вагонзавод в ЛНР перейдет под внешнее управление

До конца года завод планирует возобновить производство, сообщили в Минпромторге республики

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Стахановский вагоностроительный завод в Луганской Народной Республике (ЛНР) перейдет под временное внешнее управление. Как сообщили в Минпромторге ЛНР, до конца года завод планирует возобновить производство.

"К концу года Стахановский вагонзавод планирует начать производство. Как рассказал замминистра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников, на предприятии вводится временное внешнее управление", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Стахановское производство специализируется на выпуске запасных частей к железнодорожному транспорту: крышек люка, осей, цилиндров разгрузки, крышек разгрузочного люка, смотровых крышек. "Исследования рынка показали, что продукция завода весьма востребована в других регионах России", - цитирует ведомство Частникова.

Сообщается, что предприятие активно готовится к запуску и быстрому наращиванию объемов производства.

В Минпромторге республики ТАСС уточнили, что временная остановка производства была связана с вхождением региона в состав РФ и переоформлением документов для сертификации.