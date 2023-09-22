Bloomberg: Россия выиграла от выхода из зерновой сделки

Как считают обозреватели агентства, решение Москвы позволило сохранить поддержку стран глобального Юга, а также привело к ухудшению отношений Украины с ее союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Решение России выйти из зерновой сделки позволило сохранить поддержку стран глобального Юга, а также привело к ухудшению отношений Украины с ее союзниками. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg Марк Чемпион и Хавьер Блас.

По мнению обозревателей, выход РФ из зерновой сделки "пробил брешь в экономике противника и привел к конфликту" между Украиной и Польшей, при этом Россия сохранила "поддержку со стороны стран так называемого глобального Юга". Они считают, что это решение "работает" на Россию.

Как пишут авторы колонки, западные страны совершили просчет, полагая, что после выхода России из зерновой сделки цены на сельхозпродукцию поднимутся и государства глобального Юга, такие как Египет, Индия, Индонезия и Китай, будут вынуждены оказать давление на Москву. Bloomberg пишет, что во многом благодаря богатому российскому урожаю цены на пшеницу упали в сентябре до двухлетнего минимума, так что Россия сохранила дружественные отношения с развивающимися странами и увеличила свой доход.

Киев мог бы попытаться ответить на это несколькими способами, но не один из них, по мнению обозревателей, нельзя считать удачным.