Авиаремонтный завод в ЛНР нарастил мощность производства на 20%

Предприятие уже в состоянии оказывать услуги по капитальному ремонту семи типов вертолетных и авиационных двигателей, сообщил Минпромторг республики

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Луганский авиаремонтный завод (ЛАРЗ) с апреля нарастил мощность производства на 20%, сообщили в Минпромторге Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Луганский авиаремонтный завод нарастил мощность производства до 20%. <…> Сейчас предприятие уже в состоянии оказывать услуги по капитальному ремонту семи типов вертолетных и авиационных двигателей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

5 апреля правительственная газета "Республика" сообщала, что Луганский авиационный ремонтный завод провел первое с 2014 года стендовое испытание двигателя.

9 июня в Минпромторге ЛНР заявляли ТАСС, что ЛАРЗ возобновил работу двух производственных участков, к тому моменту на работу было принято около 90 человек.

Государственное предприятие "Луганский авиационный ремонтный завод" - единственное предприятие в Донбассе, выполняющее техническое обслуживание авиационной техники военного, двойного и гражданского назначения, в частности ремонт вертолетных двигателей и редукторов, самолетных двигателей, различных агрегатов, а также гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.