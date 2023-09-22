Самозанятые Подмосковья получат софинансирование центра "Мой бизнес" до 90%

Также в центре "Мой бизнес" работает услуга по повышению квалификации самозанятых

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Размер софинасирования по услугам, предоставляемым центром "Мой бизнес" для самозанятых, увеличили в Московской области до 90%, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Ежегодно в Московской области активно растет число самозанятых - сегодня в этом статусе работают уже более 586 тыс. человек. Одним из инструментов поддержки предпринимателей является центр "Мой бизнес", сервисы и услуги которого продолжают развиваться. Например, теперь размер софинансирования в рамках услуги по рекламе товаров, работ и услуг составит до 90%, но не более 100 тыс. рублей. Также до 90% увеличен размер софинансирования услуги по содействию в регистрации товарных знаков. Максимальный размер поддержки - 50 тыс. рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что также в центре "Мой бизнес" работает услуга по повышению квалификации самозанятых - размер софинансирования зависит от стоимости обучения. Так, при стоимости до 19 тыс. рублей размер софинансирования составит до 70%, при стоимости от 20 тыс. до 49 тыс. рублей - до 80%, при стоимости от 50 тыс. рублей - до 90%. Максимальный размер поддержки - 100 тыс. рублей на одного получателя.