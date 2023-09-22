США и Китай сформировали рабочие группы по экономике и финансам

Как заявили в Вашингтоне, эти группы предоставят двум странам "каналы для честных и субстантивных обсуждений"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин сформировали рабочие группы по экономике и финансам, которые предоставят двум странам "каналы для честных и субстантивных обсуждений". Об этом сообщается в заявлении американского Минфина.

"Сегодня Соединенные Штаты и КНР под руководством министра финансов [США] Джанет Йеллен и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна запустили рабочую группу по экономике и рабочую группу по финансам. Обе рабочие группы станут функционирующими на постоянной основе каналами для честных и субстантивных обсуждений по экономическим и финансовым вопросам, а также для обмена информацией в сфере макроэкономики и финансов", - говорится в заявлении.

Американский Минфин поясняет, что договоренность о формировании рабочих групп была достигнута во время визита Йеллен в Пекин в июле этого года. Руководить рабочей группой по экономике будут представители министерства финансов США и Китая. А финансовую рабочую группу возглавят представители Минфина США и Народного банка Китая (Центробанк). Обе структуры будут регулярно встречаться на уровне заместителей министров и отчитываться о проделанной работе Джанет Йеллен и Хэ Лифэну, указывает американское финансовое ведомство.