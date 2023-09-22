СМИ: Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии

По сведениям газеты Business Standard, во втором квартале доля Apple в экспорте смартфонов достигла 49%

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Apple стала крупнейшим экспортером смартфонов из Индии, впервые обойдя Samsung. Об этом сообщает газета Business Standard.

По ее данным, во втором квартале доля Apple в экспорте смартфонов достигла 49%, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На Samsung в марте-апреле 2023 года пришлось 45%.

Apple недавно запустила сборку iPhone 15 на заводе тайваньской корпорации Foxconn в штате Тамилнад. Кроме того, Apple производит iPhone 14 и другие марки на предприятиях компании Wistron в Нарсапуре вблизи Бангалора и тайваньской Pegatron.

Изначально с 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в стране начали собирать смартфон второго поколения iPhone SE 2020. Apple продолжает наращивать сборку смартфонов в Индии, следуя плану развития производства за пределами континентального Китая, отмечают эксперты.