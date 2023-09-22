Татарстан намерен перевести все рабочие места в органах власти на ОС Astra Linux

На отечественную операционную систему намерены перевести 150 тыс. рабочих мест

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Республика Татарстан подписала соглашение с разработчиком IT-решений - ГК "Астра" - о переводе всех рабочих мест в органах государственной власти на российскую операционную систему Astra Linux. Об этом на пленарном заседании форума Kazan Digital Week сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

"Сегодня у нас есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест во всех органах власти на российскую операционную систему AstraLinux", - сказал министр.

По его данным, на отечественную ОС переведут почти 150 тыс. рабочих мест "в очень обозримые сроки". "Хочется, чтобы таких сделок было больше", - добавил Шадаев.

Группа компаний "Астра" - один из ведущих разработчиков на российском IT-рынке в области системного ПО. Группа компаний объединяет несколько самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, "Увеон - облачные технологии", "РуБэкап", "РуПост", "Тантор Лабс", "Ресолют" и ISPsystem.