РЖД до конца года откроют залы ожидания для маломобильных пассажиров на 23 вокзалах

В частности, их откроют в Самаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Краснодаре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) до конца года планируют открыть залы ожидания для маломобильных пассажиров на 23 вокзалах страны, сообщили в пресс-службе компании.

"В ближайшее время залы ожидания для маломобильных пассажиров откроются в Самаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Краснодаре, а также на Ленинградском и Ярославском вокзалах в Москве, на Ладожском и Московском в Санкт-Петербурге. До конца года такие пункты помощи маломобильным будут работать на 23 вокзалах России", - говорится в сообщении.

С 22 сентября зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на Павелецком вокзале в Москве. В нем созданы условия для комфортного пребывания пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Специальное оборудование позволит пассажирам с нарушением слуха получить всю необходимую информацию. Для пассажиров со слабым зрением установлены информационные мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля", - уточнили в РЖД.