Опыт Татарстана по безотходной переработке леса предложили тиражировать

Вице-премьер России Виктория Абрамченко посетила Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, лесопожарный центр и деревообрабатывающий комбинат

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Опыт Татарстана в безотходной переработке древесины необходимо тиражировать на все регионы страны. Такое мнение выразила вице-премьер России Виктория Абрамченко в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Татарстан.

Абрамченко посетила Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, лесопожарный центр и деревообрабатывающий комбинат.

"На этом предприятии мы увидели безотходное производство, когда в одной вертикали и бюджетные учреждения, занимающиеся здоровьем леса, заготавливающие древесину в рамках санитарных рубок, и производство безотходной продукции лесного комплекса. В этом, мне кажется, ключ успеха, это нужно тиражировать", - сказала она.

Абрамченко отметила, что на предприятии производится продукция, востребованная на рынке. "Уникальность данного примера заключается в том, что низкосортная древесина, которую заготавливают учреждения, связанные с лесным хозяйством, поступает на предприятие, где из этой древесины изготавливают продукцию, востребованную на рынке. Мы увидели муку, которая используется для борьбы с нефтеразливами, топливные гранулы, композитные материалы. Фактически это экономика замкнутого цикла", - рассказала она.