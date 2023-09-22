Проект бюджета на 2024-2026 годы сверстали с дефицитом

Он может составить от 0,9 до 1,6 трлн в разные годы, говорится в материалах к проекту бюджета

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы, как следует из его проекта, будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей.

"На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35 трлн рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП) в 2026 году", - говорится в материалах к проекту бюджета.

Там отмечается, что расходы федеральной казны с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год. "36,6 трлн рублей (20,4% ВВП) в 2024 году; 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) в 2025 году; 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - указано в материалах.

Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м, 1,5 трлн рублей в 2026-м.

При этом и расходы, и доходы федеральной казны сейчас прогнозируются в существенно большем объеме, чем год назад. Согласно предыдущему закону о бюджете, расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы ожидались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.